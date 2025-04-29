Siirt'te Otomobil Kazası: 1 Yaralı

Siirt'te otomobilin refüje çarptığı kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, merkeze bağlı Yağmurtepe köyü mevkisinde plakası ve sürücü ismi öğrenilemeyen otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarparak durabildi. Kazada, sürücünün yanında G.T., yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. - SİİRT