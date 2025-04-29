İmamoğlu'nun gittiği otelin müdürlerine gözaltı kararı

İmamoğlu için alınan bantlı önlem 2 kişinin daha başını yaktı
İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında 30 kişi için tutuklama talebi

İBB'ye 2. dalga operasyonu! Çok sayıda kişi için tutuklama talebi
Murat Ongun'un eşinden evinden çıkan servete ilginç savunma

Murat Ongun'un eşinden evinden çıkan servete ilginç savunma
Şanlıurfa ve Mardin'de kaçak elektrik kullanımı korkunç boyutlarda

İki şehrimizde kaçak elektrik kullanımı korkunç boyutta

Siirt'te Otomobil Kazası: 1 Yaralı

Siirt'te Otomobil Kazası: 1 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Siirt'te sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarpan otomobilde bir yolcu yaralandı. Yaralı, hastaneye sevk edildi.

Siirt'te otomobilin refüje çarptığı kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, merkeze bağlı Yağmurtepe köyü mevkisinde plakası ve sürücü ismi öğrenilemeyen otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarparak durabildi. Kazada, sürücünün yanında G.T., yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. - SİİRT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.