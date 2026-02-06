Haberler

Kurtalan'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Siirt'in Kurtalan ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi, yaralı hastaneye kaldırıldı.

Siirt'in Kurtalan ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Tekel Mahallesi'nde otomobil ile motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralanırken, otomobilde maddi hasar meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİİRT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
