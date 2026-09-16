Siirt’te otomobil aydınlatma direğine çarptı
+14 sitede yayında
Güncelleme:
Siirt’te aydınlatma direğine çarpan otomobilde yaralanan olmazken maddi hasar meydana geldi.
Siirt'te aydınlatma direğine çarpan otomobilde yaralanan olmazken maddi hasar meydana geldi.
Kaza, öğle saatlerinde Doğan Mahallesi Sosyal Bilimler Lisesi önünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 56 ABH 387 plakalı otomobil sürücüsünün kontrolünden çıkarak, yol kenarındaki aydınlatma direğine çarptı. Kazada yaralanan olmazken araçta maddi hasar meydana geldi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı