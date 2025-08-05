Siirt'te Ot Yangını Kontrol Altına Alındı

Siirt'te Ot Yangını Kontrol Altına Alındı
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Siirt'in Kurtalan ilçesinde çıkan ot yangını, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle binaya ve park halindeki araçlara sıçramadan kontrol altına alındı. Yangın, apartmanın giriş kısmında oluştu ve soğutma çalışmaları yapıldı.

Siirt'in Kurtalan ilçesinde çıkan ot yangını, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle binaya ve park halindeki araçlara sıçramadan kontrol altına alındı.

Yangın, Garzan Mahallesi Kervan Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanın giriş kısmında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, apartman önünde bulunan kuru otlar henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Kısa sürede büyüyen yangını gören çevre sakinleri durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin zamanında müdahalesi sayesinde yangın kontrol altına alındı. Yangının apartmana ve çevredeki araçlara sıçraması son anda önlendi.

İtfaiye ekipleri, yangının ardından bölgede soğutma çalışması gerçekleştirdi. - SİİRT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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