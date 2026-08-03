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Siirt'teki orman yangını söndürüldü

Siirt'teki orman yangını söndürüldü
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Siirt’in Baykan ilçesinde çıkan orman yangını söndürüldü.

Siirt'in Baykan ilçesinde çıkan orman yangını söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre, ilçenin Cefan Mahallesi'nde çıkan orman yangını, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı. İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü, itfaiye ve diğer ilgili ekipler sevk edildi. Ekiplerin hızlı müdahalesi sayesinde yangın, daha geniş bir alana yayılmadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında soğutma çalışmaları sürerken, çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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