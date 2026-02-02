Haberler

Siirt'te müstakil evde yangın



Siirt'in Yeni Mahalle bölgesindeki müstakil bir evde çıkan yangında ölen ya da yaralanan olmazken, maddi hasar meydana geldi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kontrol altına alındı.



Edinilen bilgilere göre, merkez Yeni Mahalle'de bulunan müstakil bir evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken evde maddi hasar oluştu.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. - SİİRT




