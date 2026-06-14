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Siirt'te otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi

Siirt'te otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi
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Siirt'in Tillo ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu ağır yaralanan motosiklet sürücüsü İsmail Erkoyuncu, hastanede hayatını kaybetti.

Siirt'in Tillo ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Tillo ilçesinde meydana gelen kazada İsmail Erkoyuncu'nun (42) kullandığı motosiklet, otomobille çarpıştı. Kazada ağır yaralanan Erkoyuncu, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yoğun bakımda tedavi altına alınan Erkoyuncu, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİİRT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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