Siirt'te Motosiklet Kazası: 2 Yaralı

Güncelleme:
Siirt'in Kurtalan ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında sürücü ve yolcusu yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralıları hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı.

Siirt'in Kurtalan ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Cumhuriyet Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen bir nedenle dengesini kaybeden sürücünün kontrolünden çıkan motosiklet devrildi. Kazada motosiklet sürücüsü ile yolcusu yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİİRT

