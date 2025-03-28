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Siirt'te Minibüs Koyun Sürüsüne Çarptı: 20 Koyun Telef Oldu

Siirt'te Minibüs Koyun Sürüsüne Çarptı: 20 Koyun Telef Oldu
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Siirt'in Kurtalan ilçesinde bir minibüs, yoldan geçen koyun sürüsüne çarptı. Kazada 20 koyun telef olurken, bazı hayvanlar yaralandı ve araçta maddi hasar meydana geldi. Kaza nedeniyle yol geçici olarak ulaşıma kapandı.

Siirt'in Kurtalan ilçesinde minibüsün koyun sürüsüne dalması sonucu 20'si telef oldu.

Edinilen bilgilere göre, dün akşam saatlerinde Siirt Kurtalan kara yolu çimento fabrikası mevkiinde sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 KTC 07 plakalı minibüs, yoldan geçen koyun sürüsüne çarptı. Kazada 20 koyun telef olurken, bazı hayvanlar da yaralandı. Araçta ise maddi hasar meydana geldi. Kaza nedeniyle yol, bir süre ulaşıma kapandı.

Yolun açılması için itfaiye ekipleri temizlik çalışması yaparken, trafik ekipleri yolda geniş güvenlik önlemi aldı. - SİİRT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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