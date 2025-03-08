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Siirt'te Mikser Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti

Siirt'te Mikser Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti
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Siirt'in Kurtalan ilçesinde Cemil Kayhan'ın kullandığı mikser devrildi, sürücü olay yerinde hayatını kaybetti. Kaza sonrası sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi.

Siirt'in Kurtalan ilçesinde devrilen mikserin sürücüsü hayatını kaybetti.

Alınan bilgilere göre, ilçenin Yeşilkonak köyü mevkiinde Cemil Kayhan (41) yönetimindeki mikser, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Meydana gelen kazada sürücü araçta sıkıştı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık, AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kayhan'ın cansız bedeni yerden çıkararak ambulansla Kurtalan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. - SİİRT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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