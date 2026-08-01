Siirt’te maddi hasarlı trafik kazası

Siirt'in Kurtalan ilçesinde hafif ticari araç ile kamyonetin çarpışması sonucu maddi hasarlı trafik kazası meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, ilçede hafif ticari araç ile kamyonet, henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı. Kazada yaralanan olmazken, her iki araçta da maddi hasar oluştu. İhbar üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Ekip, bölgede trafik güvenliğini sağlayarak kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı