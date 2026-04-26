Siirt'te küçük çocuk süs havuzunda boğulma tehlikesi geçirdi

Siirt'in Kurtalan ilçesine bağlı Akdem köyünde 2,5 yaşındaki Mahir Sökmen, süs havuzunda biriken suya düşerek boğulma tehlikesi geçirdi.

Edinilen bilgilere göre, evinin önünde bulunduğu sırada süs havuzunda biriken suya düşen küçük çocuk, durumu fark eden ailesinin hızlı müdahalesiyle sudan çıkarıldı. Bir miktar su yuttuğu öğrenilen çocuk, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kurtalan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Çocuğun durumunun ağır olduğu bildirildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİİRT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı