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Siirt'te kayalıklardan düşen genç kız hayatını kaybetti

3. Sayfa Haberleri

Siirt kent merkezine 10 kilometre uzaklıktaki Botan Vadisi'nde kayalıklardan düşen genç kız hayatını kaybetti.

Siirt kent merkezine 10 kilometre uzaklıktaki Botan Vadisi'nde kayalıklardan düşen genç kız hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay, Botan Vadisi Seyir Terası'nda meydana geldi. Kader Yıldız (27) dengesini kaybederek kayalıklardan düştü. Yıldız'ın düştüğünü gören arkadaşları, durumu 112 sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri geldi. Kayalıklardan düşen Yıldız'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Talihsiz genç kızın cansız bedeni, Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı. - SİİRT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Jandarma Siirt 3. Sayfa Haberler

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