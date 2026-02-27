Siirt'te otomobil yol kenarına savruldu, sürücü yaralandı
Siirt'te kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü yaralandı. Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, yaralı sürücüyü hastaneye kaldırdı.
Siirt'te yol kenarına savurulan otomobilin sürücüsü yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, çevre yolunda kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda seyir halinde olan 35 APT 611 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarına savruldu. Kazada yaralanan sürücü, 112 Acil Sağlık ekiplerince ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi.
Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - SİİRT
Kaynak: İhlas Haber Ajansı