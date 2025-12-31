Haberler

Siirt'te mahsur kalan 22 vatandaş, 3 saatlik çalışmanın ardından kurtarıldı

Siirt'te mahsur kalan 22 vatandaş, 3 saatlik çalışmanın ardından kurtarıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Siirt'in Pervari ilçesinde kar ve tipiden dolayı mahsur kalan yolcu minibüsü ve pikapta bulunan 22 kişi, Siirt İl Özel İdaresi karla mücadele ekiplerinin 3 saatlik çalışmasıyla kurtarıldı. Ekipler, zorlu hava şartlarına rağmen kurtarma operasyonunu başarıyla tamamladı.

Siirt'in Pervari ilçesinde kar ve tipiden dolayı mahsur kalan yolcu minibüsü ve pikapta mahsur kalan 22 vatandaş, 3 saatlik çalışmanın ardından kurtarıldı.

Siirt'in Pervari ilçesine bağlı Cemikere yaylasında kar ve tipi nedeniyle mahsur kalan yolcu minibüsü ile bir pikapta bulunan vatandaşlar, zorlu hava ve yol şartlarına rağmen ekiplerin özverili çalışmasıyla kurtarıldı. İhbarın alınmasının hemen ardından harekete geçen Siirt İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, yoğun kar yağışı ve tipi altında, yer yer görüş mesafesinin sıfıra yaklaştığı bölgede yaklaşık 3 saat süren zorlu bir çalışma yürüttü. Ekipler, kendi hayatlarını da tehlikeye atarak mahsur kalan araçlara ulaştı.

Minibüs içerisinde yeni doğan bebeklerin de bulunduğunun öğrenilmesi üzerine çalışmalar büyük bir hassasiyetle sürdürülürken, kurtarma operasyonu sonucunda toplam 22 vatandaş güvenli bir şekilde tahliye ediliyor. - SİİRT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
7 ünlünün mal varlığına el konuldu! Aralarında Kasım Garipoğlu da var

7 ünlünün mal varlığına el konuldu! Aralarında Garipoğlu da var
Eski milli futbolcu ve spor yazarı Gökmen Özdenak, hayatını kaybetti

Eski milli futbolcu ve Galatasaraylı efsane hayatını kaybetti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kadın hakime sevgili dayağı! Adliye lojmanını bastı, öldüresiye dövdü

Kadın hakime lojmanda dehşeti yaşattı
Yurt dışına çıkış harcı ve Özel İletişim Vergisi'ne zam

Yurt dışına çıkış harcı ve Özel İletişim Vergisi'ne zam
Yok böyle rekor! Altında bir yıllık kazanç dudak uçuklatıyor

Parasına buna yatıran ihya oldu! Tam 51 kez rekor kırdı
Fenerbahçe sezon sonu seçime gidiyor! Saran: Görevimi yarım bırakmayacağım

Sadettin Saran açıkladı: Fenerbahçe seçime gidiyor
Kadın hakime sevgili dayağı! Adliye lojmanını bastı, öldüresiye dövdü

Kadın hakime lojmanda dehşeti yaşattı
Bayern Münih Sacha Boey'i satışa çıkardı! İşte bonservis bedeli

Bayern, Boey'i satışa çıkardı: Bu parayı veren bonservisini alır
İstanbul'da kar yeniden başlayacak! Peş peşe uyarı geldi, saati de belli

Kar yeniden başlayacak! Saat verildi, resmen donacağız