Siirt'te şarampole devrilen kamyonetteki 3 kişi yaralandı

Siirt'in Kurtalan ilçesinde kamyonetin şarampole devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Üçpınar köyü yolunda Nimet Acar yönetimindeki plakası henüz öğrenilemeyen kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü ile araçta bulunan 2 kişi, sağlık ekiplerince Kurtalan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİİRT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı