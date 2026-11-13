Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Siirt'te kaldırımdaki yayaya çarpan otomobil ters döndü, sürücü ve yaya yaralandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Siirt'te kaldırımdaki yayaya çarpan otomobil ters döndü, sürücü ve yaya yaralandı
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Siirt-Tillo karayolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, kaldırımda bekleyen bir kadına çarptıktan sonra ters döndü. Kazada sürücü ile kaldırımdaki kadın yaralandı; araçta mahsur kalan sürücü itfaiye ve AFAD ekiplerince çıkarıldı.

Siirt-Tillo karayolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil ters dönerek yolda bekleyen vatandaşa çarptı. Kazada 2 kadın yaralandı.

Kaza, sabah saat saatlerinde Siirt-Tillo yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Fatma S. yönetimindeki 56 AAU 708 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak kaldırıma çıktı. Araç, bu sırada kaldırımda bulunan Semanur S. adlı kadına çarptıktan sonra ters döndü. Kazada otomobil sürücüsü Fatma S. ile kaldırımdaki Semanur S. yaralandı. Araçta mahsur kalan sürücü, olay yerine sevk edilen itfaiye ve AFAD ekiplerinin çalışmasıyla araçtan çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, ambulanslarla Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaldırımda başka kimsenin bulunmaması olası bir faciayı önlerken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İngiltere'nin 2,7 milyon müşterisi olan bankası satışa çıkarıldı

2,7 milyon müşterisi olan banka satışa çıkarıldı
Havuz hayaliyle başladı, milyonluk servetle bitti! Hepsi ona kaldı

Havuz hayaliyle başladı, milyonluk servetle bitti! Hepsi ona kaldı
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Arda Güler'den yediği gol için Lammens'ten bomba yorum

Arda Güler'den yediği tarihi golle ilgili yaptığı yorum bomba
19 işçinin ailesi yas tutarken patron ev hapsini Boğaz'a nazır yalıda çekecek17

19 işçinin ailesi yas tutarken, patron cezasını bakın nerede çekecek
Ataşehir’de evine haciz gelen kişi 5’inci kattan düştü

Evine haciz için geldiler, 5'inci kattan aşağı düştü
Volkan Demirel anlaşmayı doğruladı! Süper Lig'e geri dönüyor

Volkan Demirel anlaşmayı doğruladı! Süper Lig'e geri dönüyor
Ataşehir'de evine haciz gelen adam, memurlar işlem yaparken 5. kattan düştü

Haciz memurları içerideyken 5. kattan beton zemine düştü
Altın fiyatlarında sert düşüş! 13 ayın en düşük seviyesi görüldü

Piyasalarda 13 aydır böylesi yaşanmadı
Yasal sınırı 23'e katladı! Traktör sürücüsüne unutamayacağı ceza

Yasal sınırı 23'e katladı! Traktör sürücüsüne unutamayacağı ceza