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Siirt'te kaçan avlanan 1 kişiye para cezası uygulandı

Siirt'te kaçan avlanan 1 kişiye para cezası uygulandı

3. Sayfa Haberleri

Siirt kırsalında kaçak avlandığı tespit edilen bir kişiye para cezası uygulandı.

Siirt kırsalında kaçak avlandığı tespit edilen bir kişiye para cezası uygulandı.

Siirt Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü av koruma ekipleri, il genelinde kaçak avcılığın önlenmesine yönelik çalışmalarına devam ediyor. Çalışmalar çerçevesinde Siirt kırsalındaki denetimlerde, 1 şüphelinin kaçak avlandığı tespit edildi. Denetimlerde, 3 keklik ele geçirildi. Keklikler rehabilitasyon sürecinin ardından doğaya bırakılacak.

Kaçak avlanan şüpheliye para cezası uygulandı. - SİİRT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Doğa Koruma ve Milli Parklar Siirt 3. Sayfa Haberler

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