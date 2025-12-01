Siirt'te Kaçak Sigara Operasyonu
Siirt'in Kurtalan ilçesinde şüphe üzerine durdurulan bir araçta 1,800 adet gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Sürücü gözaltına alındı fakat işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.
Kurtalan İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Yeni Mahalle Çevre Yolu üzerinde şüphe üzerine durdurdukları bir araçta yaptıkları aramada bin 800 paket gümrük kaçağı sigara buldu. Gözaltına alınan aracın sürücüsü, işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. - SİİRT
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa