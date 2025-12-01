Haberler

Siirt'te Kaçak Sigara Operasyonu
Güncelleme:
Siirt'in Kurtalan ilçesinde şüphe üzerine durdurulan bir araçta 1,800 adet gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Sürücü gözaltına alındı fakat işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Siirt'in Kurtalan ilçesinde şüphe üzerine durdurulan araçta bin 800 adet gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Kurtalan İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Yeni Mahalle Çevre Yolu üzerinde şüphe üzerine durdurdukları bir araçta yaptıkları aramada bin 800 paket gümrük kaçağı sigara buldu. Gözaltına alınan aracın sürücüsü, işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. - SİİRT


