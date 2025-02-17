Siirt'te Kaçak Avcılık Yapan 2 Kişiye Cezai İşlem

Siirt'in Şirvan ilçesinde kaçak ve usulsüz avlanan 2 kişiye 23 bin 766 lira para cezası uygulandı.

İlçenin kırsal alanlarında Şirvan İlçe Jandarma Komutanlığı Ekipleri ve Siirt Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğünce av koruma ve kontrol faaliyetleri esnasında 2 kişiye 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanununa muhalefetten ava kapalı alanda, avcılık belgesi olmadan avlanmaktan 23 bin 766 lira para cezası uygulandı.

Siirt Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "İlimizde yaban hayvanları için en önemli tehdit olan yasa dışı avcılık faaliyetleriyle mücadele çalışmalarına kararlılıkla devam edilecektir." denildi. - SİİRT