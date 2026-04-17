Siirt'te kaçak avcılığa geçit yok: 51 bin lira ceza

Siirt'te, yasadışı avcılıkla mücadele kapsamında yapılan denetimlerde, avcılık belgesi olmadan avlanan bir kişi 51 bin 278 TL ceza alırken, takozsuz av tüfeğine de el konuldu.

Siirt İl Jandarma Komutanlığı ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerince, merkeze bağlı kırsal alanda gerçekleştirilen denetimlerde, avcılık belgesi olmadan ve avlanma süreleri dışında izinsiz şekilde avlandığı belirlenen şüpheli yakalandı. Ekipler, ayrıca şüphelinin yaban hayvanlarının üreme ve tüy değiştirme döneminde, avlanmanın yasak olduğu Botan Vadisi Milli Parkı'nda takozsuz av tüfeği ile avlandığını tespit etti. 4915 Sayılı Kara Avcılığı Kanunu'na muhalefet ettiği belirlenen kişiye 51 bin 278 TL idari para cezası uygulanırken, takozsuz av tüfeğine de el konularak mülkiyeti kamuya geçirildi. Yetkililer, bölgede kaçak avcılıkla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini belirterek, vatandaşların bu tür faaliyetleri 112 Acil Çağrı Merkezi üzerinden ihbar etmelerini istedi. - SİİRT

