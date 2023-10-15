Siirt'te izinsiz define arayan 6 şüpheli gözaltına alındı

Siirt'in Baykan ilçesine bağlı Dilektepe köyünde izinsiz define arama çalışmaları yapan 6 şüpheli jandarma tarafından yakalandı. Üst aramasında çeşitli aletler ele geçirilen şüphelilerin adli işlemleri devam ediyor.

Siirt'in Baykan ilçesi Dilektepe köyünde izinsiz define arayan 6 şüpheli gözaltına alındı.

Jandarma ekipleri tarafından yapılan takip sonucu şüpheliler, dün Dilektepe köyünde yakalandı. Yapılan üst aramasında, 1 adet balyoz, 2 adet çekiç, 2 adet kazma ve 7 metre halat ele geçirildi. Şüphelilerin adli makamlarca işlemleri devam ediyor. - SİİRT