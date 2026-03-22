Siirt'te iki katlı binada korkutan yangın

Siirt'te iki katlı binada çıkan yangın, ekiplerin hızlı müdahalesiyle söndürüldü.

Kurtalan ilçesine bağlı Tulumtaş köyünde, iki katlı bir evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ile jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin hızlı müdahalesi sayesinde yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında can kaybı yaşanmazken, evde büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı. - SİİRT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı