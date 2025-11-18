Siirt'te İki Kamyonun Çarpışması: 1 Yaralı
Siirt'in Şirvan ilçesinde meydana gelen kazada iki kamyonun kafa kafaya çarpışması sonucu bir kişi hafif yaralandı. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi, yaralı hastaneye kaldırıldı.
Edinilen bilgilere göre, kaza, sabah saatlerinde, Siirt- Şirvan kara yolu Pervari üç yolu mevkiinde meydana geldi. İki kamyonun kafa kafaya çarpıştığı kazada 1 kişi hafif yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİİRT
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa