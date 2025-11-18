Siirt'te İki Kamyonun Çarpışması: 1 Yaralı

Siirt'in Şirvan ilçesinde iki kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hafif yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, kaza, sabah saatlerinde, Siirt- Şirvan kara yolu Pervari üç yolu mevkiinde meydana geldi. İki kamyonun kafa kafaya çarpıştığı kazada 1 kişi hafif yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİİRT