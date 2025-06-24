Siirt'te İki Araç Kaza Yaptı: Maddi Hasar Meydana Geldi

Siirt'te İki Araç Kaza Yaptı: Maddi Hasar Meydana Geldi
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Siirt'in Kurtalan ilçesinde iki aracın çarpışması sonucu maddi hasar oluştu. Kaza ile ilgili polis inceleme başlattı.

Siirt'in Kurtalan ilçesinde iki aracın çarpışması sonucu araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Siirt'in Kurtalan ilçesi Yenidoğan Mahallesi'nde plakaları ve sürücü isimleri öğrenilemeyen hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı. Kazada yaralanan olmazken araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı. - SİİRT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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