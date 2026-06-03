Siirt'te apartmanda görülen yılan paniğe neden oldu

Siirt'in Kurtalan ilçesinde havaların ısınmasıyla birlikte yılanlar yerleşim alanlarında görülmeye başladı. Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan bir apartmanda görülen yılan, kısa süreli paniğe neden oldu.

Edinilen bilgilere göre, apartman sakinleri bina içerisinde bir yılan fark etti. Durumun fark edilmesi üzerine vatandaşlar yılanı etkisiz hale getirdi. Mahalle sakinleri son günlerde sıcaklıkların artmasıyla birlikte yılanların yerleşim alanlarında daha sık görülmeye başladığını ifade etti. Yetkililer, özellikle yaz aylarında vatandaşların yılan ve benzeri sürüngenlere karşı dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulundu. - SİİRT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı