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Siirt'te Takla Atan Araç Kazası: 1 Yaralı

Siirt'te Takla Atan Araç Kazası: 1 Yaralı
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Siirt’te kontrolden çıkan hafif ticari aracın takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Siirt'te kontrolden çıkan hafif ticari aracın takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Siirt merkezde meydana geldi. Sürücüsünün kontrolünden çıkan hafif ticari araç takla attı. Kazada araç sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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