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Siirt'te Güvenlik ve Asayiş Toplantısı Yapıldı

Siirt'te Güvenlik ve Asayiş Toplantısı Yapıldı
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Siirt Valisi Dr. Kemal Kızılkaya başkanlığında düzenlenen toplantıda ocak ayı güvenlik raporları değerlendirildi, terörle mücadele, uyuşturucu ve kaçakçılık konularında yapılan başarılı operasyonlar paylaşıldı.

Siirt'te güvenlik ve asayiş konularında yapılan çalışmaların değerlendirildiği ocak ayı toplantısı, Siirt Valisi Dr. Kemal Kızılkaya başkanlığında düzenlendi. Toplantıda, Siirt il genelindeki asayiş ve güvenlik durumuna ilişkin veriler paylaşıldı.

Vali Dr. Kemal Kızılkaya açılış konuşmasında Siirt'te huzurun korunması için yapılan çalışmaların önemine dikkat çekti. Terörle mücadele, uyuşturucu, kaçakçılık, siber suçlar, düzensiz göç ve trafik güvenliği gibi birçok alanda güvenlik güçlerinin yoğun çaba gösterdiğini vurguladı. Vali Kızılkaya, "2025 yılı Ocak ayında gerçekleştirilen 4 operasyonda; PKK/KCK, FETÖ ve DEAŞ terör örgütleri içinde faaliyet gösteren 21 şahıs ile sosyal medya üzerinden PKK propagandası yapan 17 şahıs yakalanarak adli işlem yapılmıştır. 2024 yılı Ocak ayına göre; 2025 yılı Ocak ayında ilimizde terör örgütlerine yönelik yürütülen operasyonlarda güvenlik güçlerimizin inisiyatifinde olmak üzere yüzde 200'lük bir artış sağlanmıştır. Ocak ayında düzenlenen 9 operasyonda 63 şüpheli yakalanmış, 21 kilo 333 gram metamfetamin, 6 kilo 200 gram eroin, bin 290 adet uyuşturucu hap ele geçirilmiştir. Kaçakçılık ve organize suçlarla mücadelede, ocak ayında 20 operasyon yapılmış, 35 şüpheli hakkında adli işlem uygulanmıştır. Yakalanan kaçak eşyalarla 1 milyon 3 bin 540 lira vergi kaybı önlenmiştir. 259 siber olay meydana gelmiş, 124 kişi hakkında terör örgütü propagandası yapmaktan adli işlem başlatılmıştır. 412 yasa dışı bahis ve müstehcen içerikli site kapatılmış, 120 kişiye siber farkındalık eğitimi verilmiştir. 2025 yılı Ocak ayında düzenlenen asayiş uygulamalarında yakalanan 4 düzensiz göçmen, il göç idaresine teslim edilerek, sınır dışı işlemleri için en yakın geri gönderme merkezlerine sevk edilmiştir. Ayrıca yol izin belgesi bulunmadan seyahat eden 2 düzensiz göçmen hakkında 18 bin 494 TL idari para cezası uygulanmıştır" ifadelerine yer verdi.

Asayiş ve suç oranlarında azalma sağlandığını belirten Kızılkaya, "Jandarma ve Emniyet sorumluluk bölgemizde 2025 yılı Ocak ayında Siirt il genelinde 401 asayiş olayı meydana gelmiş, 176 şahıs yakalanarak haklarında adli işlem uygulanmıştır. İlimizde, kişilere karşı işlenen 10 önemli suç türünde meydana gelen toplam 139 olayın 135'i aydınlatılarak yüzde 97,12 başarı sağlanmıştır" dedi.

Toplantıya, İl Emniyet Müdürü Necmettin Öztürk, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Uğur Özmen katıldı. Toplantı, güvenlik ve asayiş konularında yapılan değerlendirmelerin ardından sona erdi. - SİİRT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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