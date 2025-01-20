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Siirt'te Güvenlik ve Asayiş Toplantısı Gerçekleşti

Siirt'te Güvenlik ve Asayiş Toplantısı Gerçekleşti
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Vali Dr. Kemal Kızılkaya'nın başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, terör, organize suç, uyuşturucu ve siber suçlarla mücadele konuları ele alındı. Ayrıca okul çevreleri ve trafik güvenliği tedbirleri üzerinde duruldu.

Siirt'te İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı, Vali Dr. Kemal Kızılkaya başkanlığında gerçekleştirildi.

Toplantıda; terör, mali ve organize suç örgütleri, uyuşturucu, düzensiz göç Trafik, siber suçlarla mücadele ile ilgili tedbirler ve eğitim, öğretim yılının başlamasıyla birlikte okul çevreleri, trafik güvenliğiyle ilgili alınan tedbirler ve asayiş konuları ele alındı. Valilikten yapılan açıklamada, şehrin huzur ve güvenliği için ilgili birimlerin hizmetlerinin 7/24 büyük bir kararlılıkla sürdürmeye devam ettiği belirtildi. - SİİRT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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