Siirt'te Freni Boşalan Vinç Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı
Siirt-Eruh kara yolunda freni boşalan vinç, kayalıklara çarptı. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Siirt'te freni boşalan vinç, yol kenarındaki kayalıklara çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Siirt- Eruh kara yolunda Sabri Yıldırım idaresindeki 42 DRB 21 plakalı vinç, seyir halindeyken freninin boşalması sonucu sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarındaki kayalıklara çarptı. Çarpmanın etkisiyle Sabri Yıldırım ve Remzi T., yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi. Ağır yaralanan Yıldırım, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. - SİİRT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
