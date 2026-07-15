Siirt'te çekici şarampole devrildi: 2 yaralı

Siirt'in Şirvan ilçesinde çekicinin şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, ilçenin Maden köyü mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği çekici, yoldan çıkarak şarampole devrildi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİİRT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı