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Siirt'te 5 katlı binanın çatısından düşen 15 yaşındaki kız hayatını kaybetti

Siirt'te 5 katlı binanın çatısından düşen 15 yaşındaki kız hayatını kaybetti
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Siirt'te 5 katlı binanın çatısından düşerek ağır yaralanan Zeliha Taş, 11 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Siirt'te 5 katlı binanın çatısından düşerek ağır yaralanan 15 yaşındaki kız, tedavi gördüğü hastanede 11 gündür süren yaşam mücadelesini kaybetti.

Olay, 8 Temmuzda Şavura Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, annesi binanın alt kısmında tandır ekmeği yaptığı sırada çatı katından seslenmek isteyen Zeliha Taş (15), dengesini kaybederek 5 katlı binanın çatı katından aşağı düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan kız, yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı. Yaklaşık 11 gündür yaşam mücadelesi veren Zeliha Taş, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Çocuğun cenazesinin defnedilmek üzere ailesine teslim edildiği öğrenilirken, olayla ilgili incelemeler sürüyor. - SİİRT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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