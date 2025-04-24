Siirt'te Çapa Makinesine Ayağını Kaptıran Kişi Yaralandı
Siirt'in Pervari ilçesinde bir kişi çapa makinesine ayağını kaptırarak yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi ve yaralı hastaneye kaldırıldı.
Siirt'in Pervari ilçesinde ayağını çapa makinesine kaptıran bir kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, Kilis köyünde, Ahmet A. ayağını çapa makinesine kaptırdı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan Ahmet A, 112 Acil Sağlık ekiplerince Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİİRT
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa