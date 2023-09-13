Siirt'te Çalınan 7 Büyükbaş Hayvanı Satmaya Çalışan Şüpheli Tutuklandı

SİİRT'te arazide otlarken çaldığı 7 büyükbaş hayvanı satmaya çalışırken yakalanan Y.S., tutuklandı.

Baykan İlçesi Veysel Karani Beldesi Karakaya köyünde sahipleri E.S, Y.S, ve Ş.S.'nin araziye otlamak için bıraktığı 7 büyükbaş hayvanın çalındığı ihbarını alan İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, çalışma başlattı. Çalışmada, hayvanları çaldığı belirlenen Y.S. isimli şüphelinin, Kurtalan ilçesine bağlı Tütün köyü Aydıncık mezrasında olduğu bilgisine ulaşıldı. Ekiplerin mezraya yaptığı operasyonda Y.S., hayvanları satmaya çalıştığı sırada yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin üst aramasında da 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Y.S., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Hayvanlar da, sahiplerine teslim edildi.