Siirt'te Boşanma Aşamasındaki Baba, Çocuğuyla İntihar Girişiminde Bulundu

Siirt'te boşanma aşamasındaki şahıs, çocuğuyla intihar girişiminde bulundu

SİİRT - Siirt'te eşiyle boşanma aşamasında olan bir kişi, 2 yaşındaki kızı ile intihara teşebbüs etti.

Olay, Siirt'in Kurtalan ilçesi Tekel Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, eşi ile boşanma aşamasında olan Ömer D. 2 yaşındaki kız çocuğu ile birlikte bir inşaatta intihar girişiminde bulundu. İhbar üzerine olay yerine kısa sürede polis ve sağlık ekipleri edildi. Polisler, Ömer D.'yi ikna ederek intihar eyleminden vazgeçirdi.

Ömer D. ve 2 yaşındaki kız çocuğu ambulansla hastaneye kaldırıldı.