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Kezer Çayı'nda mahsur kalan genç, kepçeyle kurtarıldı

Kezer Çayı'nda mahsur kalan genç, kepçeyle kurtarıldı
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Siirt'te Kezer Çayı'nda baraj sularının yükselmesiyle mahsur kalan 18 yaşındaki Muhammed E., AFAD koordinesinde kum ocağından getirilen iş makinasının kovasıyla kurtarıldı. Genç, sağlık ekiplerine teslim edildi ve durumunun iyi olduğu bildirildi.

Siirt'te baraj sularının yükselmesi nedeniyle Kezer Çayı'nda mahsur kalan 18 yaşındaki genç, kepçe kovasıyla kurtarıldı.

Merkeze bağlı Kezer Çayı Florya mevkisinde bir kişinin baraj sularının yükselmesi nedeniyle mahsur kaldığı ihbarı üzerine bölgeye AFAD, UMKE ve jandarma ekipleri sevk edildi. 18 yaşındaki Muhammed E., AFAD koordinesinde yürütülen çalışmayla kum ocağından getirilen iş makinasının kovasıyla mahsur kaldığı yerden alındı. Sağlık ekiplerine teslim edilen gencin durumunun iyi olduğu öğrenildi. - SİİRT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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