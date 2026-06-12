Apartmanın dış cephe kaplaması otomobilin üzerine düştü

Siirt'te bir apartmanın dış cephe kaplamasının bir bölümü, park halindeki otomobilin üzerine düştü. Kaldırımda kimsenin bulunmaması faciayı önlerken, araçta hasar meydana geldi.

Olay, Siirt'in Kurtalan ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir binanın dış cephesi, İrfan Korak'a ait 56 ABA 652 plakalı otomobil üzerine büyük bir gürültüyle düştü. Olay sırasında vatandaşların yoğun olarak kullandığı kaldırımın üzerinde kimsenin bulunmaması muhtemel facianın önüne geçti. Olayda, park halindeki otomobilde ciddi maddi hasar oluştu. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ekipler bölgede detaylı inceleme yaptı. Araç sahibi İrfan Korak, yaşanan olay sonucu aracında büyük zarar oluştuğunu belirtti.

Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor. - SİİRT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı