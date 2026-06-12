Haberler

Apartmanın dış cephe kaplaması otomobilin üzerine düştü

Apartmanın dış cephe kaplaması otomobilin üzerine düştü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Siirt'in Kurtalan ilçesinde bir apartmanın dış cephe kaplaması park halindeki otomobilin üzerine düştü. Kaldırımda kimsenin bulunmaması olası bir faciayı önlerken, araçta maddi hasar oluştu.

Siirt'te bir apartmanın dış cephe kaplamasının bir bölümü, park halindeki otomobilin üzerine düştü. Kaldırımda kimsenin bulunmaması faciayı önlerken, araçta hasar meydana geldi.

Olay, Siirt'in Kurtalan ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir binanın dış cephesi, İrfan Korak'a ait 56 ABA 652 plakalı otomobil üzerine büyük bir gürültüyle düştü. Olay sırasında vatandaşların yoğun olarak kullandığı kaldırımın üzerinde kimsenin bulunmaması muhtemel facianın önüne geçti. Olayda, park halindeki otomobilde ciddi maddi hasar oluştu. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ekipler bölgede detaylı inceleme yaptı. Araç sahibi İrfan Korak, yaşanan olay sonucu aracında büyük zarar oluştuğunu belirtti.

Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor. - SİİRT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Disipline sevk edilen Tanju Özcan CHP'den istifa etti

İhracı istenen isim, CHP'den istifa etti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Özgür Özel'den yeni parti çıkışı! Kılıçdaroğlu'nu işaret etti

Özel yeni parti için ilk kez böyle net konuştu: Eğer Kılıçdaroğlu...
Eşi 280 bin TL maaş alan kocanın paylaşımı büyük tartışma yarattı

Eşi 280 bin TL maaş alan kocanın paylaşımı tartışma yarattı
Evini, arabasını satıp altına yatıranları kara kara düşündürecek tahmin

Evini, arabasını satıp altına yatıranları şoke edecek tahmin
Mourinho'nun Arda kararı bomba! Herkes şoke oldu

Mourinho'nun Arda kararı bomba! Herkes şoke oldu

Tavuk firmalarına denetim kayyumu atanmasıyla ilgili başsavcılıktan açıklama

Dev tavuk firmalarının merak ettiği soruya yanıt var
Dişlerin yeniden çıkmasını sağlayan ilaç insanlar üzerinde test edilmeye başlandı

İmplant ve protezin sonu geliyor: Çığır açacak ilaç 4 yıla piyasada
Kendisini zorla askere götürmek isteyen seferberlik görevlilerini tekme tokat dövdü

Kendisini almaya gelen askerleri döverek tek tek yere indirdi