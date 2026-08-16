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Siirt'te Anız Yangını Meyve Bahçesine Sıçradı: 100 Ağaç Zarar Gördü

Siirt'te Anız Yangını Meyve Bahçesine Sıçradı: 100 Ağaç Zarar Gördü
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Siirt'in Kurtalan ilçesinde çıkan anız yangını, rüzgarın etkisiyle meyve bahçesine sıçradı. Yangında fıstık, badem, üzüm, kayısı ve armut ağaçlarının bulunduğu yaklaşık 100 ağaç zarar gördü. Ekipler yangını söndürürken, yetkililer anız yangınlarına karşı uyardı.

Siirt'in Kurtalan ilçesinde anız yangını, yakındaki meyve bahçesine sıçradı. Yangında fıstık, badem, üzüm, kayısı ve armut ağaçlarının da aralarında bulunduğu yaklaşık 100 ağaç zarar gördü.

Edinilen bilgilere göre, Kurtalan ilçesine bağlı Tütün köyü ile Çay Mezrası arasındaki bölgede henüz belirlenemeyen nedenle anızların tutuşmasıyla başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede çevredeki meyve bahçesine sıçradı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında bahçede bulunan fıstık, badem, üzüm, kayısı ve armut ağaçlarının da aralarında bulunduğu yaklaşık 100 ağaç zarar gördü. Yetkililer, anız yangınlarına karşı vatandaşların dikkatli olması ve yangın riskine karşı gerekli tedbirleri alması konusunda uyarıda bulundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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