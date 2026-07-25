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Siirt’te anız yangını itfaiye ve TOMA desteğiyle söndürüldü

Siirt’te anız yangını itfaiye ve TOMA desteğiyle söndürüldü
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Siirt’te anız yangın, itfaiye ve TOMA desteğiyle söndürüldü.

Siirt'te anız yangın, itfaiye ve TOMA desteğiyle söndürüldü.

Çevre yolu hastane mevkisinde henüz belirlenemeyen bir nedenle anız yangını çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve emniyete ait TOMA yönlendirildi. İtfaiye ve emniyet ekiplerinin koordineli müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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