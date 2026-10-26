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Siirt'te alkollü olduğu iddia edilen şahıs iş yeri camını tekmeleyerek kırdı

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Siirt'te alkollü olduğu iddia edilen şahıs iş yeri camını tekmeleyerek kırdı Haber Videosunu İzle
Siirt'te alkollü olduğu iddia edilen şahıs iş yeri camını tekmeleyerek kırdı
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Siirt'te alkollü olduğu iddia edilen kimliği belirsiz bir kişi, Yeni Mahalle Turan Beyazıt Caddesi'nde sokakta yürürken bir iş yerine yönelerek camını tekmeleyip kırdı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Siirt'te ayakta duramayan ve alkollü olduğu iddia edilen şahsın iş yerini tekmeleyerek kırdığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgilere göre, Yeni Mahalle Turan Beyazıt Caddesi'nde alkollü olduğu iddia edilen kimliği belirsiz bir kişi, sokakta yürürken bir iş yerine yönelerek camını tekmeledi. Şahsın tekmelemesi sonucu iş yerinin camı kırılırken, o anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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