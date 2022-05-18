Siirt'te aç kalan kurtlar ahıra dadandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Siirt'te aç kalan kurtlar ahıra dadandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Siirt'te aç kalan kurtlar ahıra dadandı

Siirt'in Şirvan ilçesinde aç kalan kurtlar, bir vatandaşın ahırındaki 8 küçükbaş hayvanı telef etti.

Siirt'in Şirvan ilçesinde aç kalan kurtlar, bir vatandaşın ahırındaki 8 küçükbaş hayvanı telef etti.

Edinilen bilgiye göre, Şirvan ilçesine bağlı Tatlıpayam köyünde Abdulcabbar Bedük'e ait ahıra gece yarısı kurt sürüsü saldırdı. Saldırıda 1 koç ve 7 koyun telef oldu. Eşinin koyunlara yem vermeye gittiğini ve hayvanların kurtlar tarafından saldırıya uğradığını fark ettiğini söyleyen sürü sahibi Bedük, "Aç kalan kurtlar yerleşim birimine inerek koyunlarımı telef etti. Mağduruz, yetkililerden yardım bekliyoruz" dedi. - SİİRT

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Şirvan, Bedük, Siirt, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title