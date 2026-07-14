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Siirt'te 6. kattan düşen 15 yaşındaki kız hayatını kaybetti

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Siirt'te bir apartmanın 6. katından düşerek ağır yaralanan 15 yaşındaki Cemre Esila Kayaalp, hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Siirt'te bir apartmanın 6. katından düşerek ağır yaralanan 15 yaşındaki Cemre Esila Kayaalp, kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, kent merkezinde 15 yaşındaki Cemre Esila Kayaalp, henüz belirlenemeyen bir nedenle apartmanın 6. katından düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olarak olay yerinden ambulansla hastaneye kaldırılan Kayaalp, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİİRT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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