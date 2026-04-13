Siirt'te kamyon devrildi: Uzun araç kuyruğu oluştu

Siirt-Şirvan karayolunda seyir halindeki bir kamyonun devrilmesi sonucu trafik durma noktasına geldi. Kaza nedeniyle yolda araç kuyruğu oluştu.

Edinilen bilgilere göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrilen kamyonda bulunan şoför hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Yolda güvenlik önlemleri alınırken, devrilen kamyonun kaldırılması için çalışma başlatıldı. Trafiğin kontrollü olarak sağlandığı bölgede kilometrelerce uzunlukta araç kuyruğu oluştu. - SİİRT

