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Siirt Şirvan'da aileden 5 kişi mantar zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

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Siirt'in Şirvan ilçesinde doğadan toplandığı değerlendirilen mantarı tüketen aynı aileden 5 kişi zehirlenme şüphesiyle Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. 5 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu, hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Siirt'in Şirvan ilçesinde doğadan toplandığı değerlendirilen mantardan tüketen aynı aileden 5 kişi zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Edinen bilgilere göre, ilçede yaşayan Şahin Y., Sinem Y., Süleyman Y., Musa Y. ve Gülperi Y., evlerinde mantar tükettikten bir süre sonra rahatsızlandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Zehirlenme şüphesiyle Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan 5 kişi tedavi altına alındı. Şahısların sağlık durumlarının iyi olduğu, hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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