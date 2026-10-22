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Siirt Pervari'de evinin damından düşen 72 yaşındaki kadın hayatını kaybetti.

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Siirt'in Pervari ilçesine bağlı Palamutlu köyünde 72 yaşındaki kadın, evinin damından dengesini kaybederek düştü. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde hayatını kaybettiği belirlenen kadının cenazesi, otopsi için Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Siirt'in Pervari ilçesinde evinin damından düşen 72 yaşındaki kadın hayatını kaybetti.

Olay, Pervari ilçesine bağlı Palamutlu köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, köyde yaşayan Saniye Erten (72), evinin damında bulunduğu sırada henüz belirlenemeyen bir nedenle dengesini kaybederek düşüp sert zemine çakıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde Erten'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Erten'in cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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