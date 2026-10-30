Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Siirt-Kurtalan yolunda kayganlaşan yolda zincirleme kazada 2 kişi hafif yaralandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Siirt-Kurtalan yolunda kayganlaşan yolda zincirleme kazada 2 kişi hafif yaralandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Siirt-Kurtalan kara yolunda yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda aynı istikamette seyir halindeki birkaç araç zincirleme çarpıştı ve 2 kişi hafif yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaparken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Siirt'te yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda meydana gelen zincirleme trafik kazasında 2 kişi hafif yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, yağmur nedeniyle kayganlaşan Siirt-Kurtalan kara yolunda aynı istikamette seyir halinde olan birkaç araç çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlarda maddi hasar meydana gelirken, 2 kişi hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılara sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahale yapılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 24 sitede yayınlandı.
Ne yaptın sen Mert Müldür? Fener taraftarı deli oldu

Ne yaptın sen Mert? Fener taraftarı ağzına geleni sayıyor
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yemen'de Husiler çocukları sınıflardan alıp askeri eğitime götürmeye başladı

Okullara skandal talimat! Sınıflardan toplayıp savaşa götürüyorlar
Avcılar'da yıkımda çöken 4 katlı bina, yan evin salon duvarını yıktı! O anlar kamerada

Kepçe vurdu, bina çöktü! Komşunun salonu sokağa açıldı
Tümör haberini aldı, 2 gün sonra tarih yazdı

Tümör haberini aldı, 2 gün sonra tarih yazdı!
Kim Jong-un dünyaya gözdağı verdi! Yeni silahlarını ilk kez sergiledi

Bu bir ilk! Dünyaya resmen meydan okudu
Kerem Aktürkoğlu Fener'in kasasından 56 milyon TL daha çıkaracak

Fener'in kasasından 56 milyon TL daha çıkaracak
Ankara'da 17 katlı apartmanın istinat duvarı çöktü, temeli açığa çıktı! Bina tahliye edildi

17 katlı binanın altındaki toprak kaydı! Temeli açıkta kaldı
Bodrum Bitez'de yaban domuzu sürüsü pazar yerine dalmaya çalıştı! Esnaf müdahale etti

Pazarın beklenmedik misafirleri! Sürü halinde girmeye çalıştılar