Siirt-Kurtalan yolunda kayganlaşan yolda zincirleme kazada 2 kişi hafif yaralandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Siirt'te yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda meydana gelen zincirleme trafik kazasında 2 kişi hafif yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, yağmur nedeniyle kayganlaşan Siirt-Kurtalan kara yolunda aynı istikamette seyir halinde olan birkaç araç çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlarda maddi hasar meydana gelirken, 2 kişi hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılara sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahale yapılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı