Siirt Kurtalan-Batman kara yolunda otomobil takla attı, 33 yaşındaki sürücü yaralandı

Siirt Kurtalan-Batman kara yolunda otomobil takla attı, 33 yaşındaki sürücü yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Siirt Kurtalan-Batman kara yolu Toytepe köyü mevkiinde sabah saatlerinde otomobilin takla atması sonucu 33 yaşındaki sürücü yaralandı. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan sürücünün hayati tehlikesi bulunmuyor. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Siirt Kurtalan-Batman kara yolunda otomobilin takla atması sonucu meydana gelen kazada sürücü yaralandı.
Kaza sabah saatlerinde Kurtalan-Batman kara yolu Toytepe köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 33 yaşındaki M.S.A. yönetimindeki 56 ABK 056 plakalı araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Kazada yaralanan sürücü, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.