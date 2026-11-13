Siirt Kurtalan-Batman kara yolunda otomobil takla attı, 33 yaşındaki sürücü yaralandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Siirt Kurtalan-Batman kara yolunda otomobilin takla atması sonucu meydana gelen kazada sürücü yaralandı.

Kaza sabah saatlerinde Kurtalan-Batman kara yolu Toytepe köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 33 yaşındaki M.S.A. yönetimindeki 56 ABK 056 plakalı araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Kazada yaralanan sürücü, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı