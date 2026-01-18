Haberler

Kar kalınlığının yer yer 2 metreyi bulduğu bölgede yol açma çalışması

Kar kalınlığının yer yer 2 metreyi bulduğu bölgede yol açma çalışması
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Siirt'in Pervari ilçesindeki Geçittepe mevkiinde kar kalınlığı 2 metreyi buldu. Kırsal bölgelerde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle yol açma çalışmaları aralıksız sürdürülüyor. Ekipler, yol ve iletişim hatlarındaki aksaklıkları gidermek için gece geç saatlere kadar çalıştı.

Siirt'in Pervari ilçesinde kar kalınlığının yer yer 2 metreyi bulduğu Geçittepe mevkiinde ekipler yol açma çalışmasına devam ediyor.

Siirt'te etkili olan yoğun kar yağışı, kırsal bölgelerde hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Bu kapsamda, Pervari ilçesine bağlı grup köy yolu ile yaklaşık 8 köy ve 4 mezrayı, Van'ın Çatak ilçesine bağlayan güzergahta karla mücadele çalışmaları aralıksız sürdürülüyor. Rakımı yaklaşık 2 bin 100 metre olan grup köy yolunda görev yapan Siirt İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, zorlu kış şartlarına rağmen çalışmalarına devam ediyor. Ekipler, sadece kar temizleme faaliyeti yürütmekle kalmayarak, bölgede bulunan baz istasyonlarında kar nedeniyle meydana gelen arızaların giderilmesi için teknik ekiplere de yol açılmasını sağladı. Pervari Geçittepe mevkiinde yaklaşık 8 saat süren yoğun çalışmaların ardından, hem vatandaşların ulaşımı sağlandı hem de iletişimde yaşanan aksaklıklar giderildi.

Gece geç saatlere kadar devam eden çalışmalar sonucunda, yer yer 2 metreyi bulan kar temizlenerek yol güvenli bir şekilde ulaşıma açıldı. - SİİRT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Öcalan'dan Suriye açıklaması: Bunlar süreci baltalama girişimi

Öcalan'dan Türkiye'nin yanı başındaki gerilime ilişkin çarpıcı mesaj
Terör örgütü Tabka'dan çekilirken hapishanedeki esirleri infaz etti

Terör örgütünden kanlı infaz! Kaçarken hepsini tek tek öldürdüler
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaraylı taraftarlar Mauro Icardi'ye ateş püskürdü

Çanlar çalıyor! Maç biter bitmez hayatının şokunu yaşadı
ABD, Irak'taki Ayn el-Esed Üssü'nden tamamen çekildi

ABD ordusu, Türkiye'nin yanı başındaki kritik üsten tamamen çekildi
Okan Buruk'tan manavda çıkan görüntüsü sonrası ilk açıklama

Manavda çıkan görüntüsü ile ilgili suskunluğunu bozdu
Altında bugüne dek duyulmamış tahmin! Yaz aylarında bu rakama ulaşacak

Altında bugüne dek duyulmamış tahmin! Yaz aylarında bu rakama ulaşacak
Galatasaraylı taraftarlar Mauro Icardi'ye ateş püskürdü

Çanlar çalıyor! Maç biter bitmez hayatının şokunu yaşadı
Malum jetin içinde çekilmiş! İşte Rabia Karaca'nın telefonundan çıkan video

İşte İmamoğlu'na ait olduğu konuşulan jette çekilen video
Okan Buruk Galatasaraylılara gecenin tek güzel haberini verdi

Gecenin tek güzel haberini verdi