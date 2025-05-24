Siirt Çevre Yolu'nda Trafik Kazası: 4 Yaralı

Siirt Çevre Yolu'nda Trafik Kazası: 4 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Siirt Çevre Yolu'nda meydana gelen trafik kazasında bir kişinin durumu ağır olmak üzere toplam 4 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi.

Siirt Çevre Yolu'nda meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır olmak üzere 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Aslan A. yönetimindeki 34 FE 7769 plakalı otomobil ile Latibe E. idaresindeki 16 APG 874 plakalı otomobil çevre yolunda çarpıştı. Kazanın etkisiyle araçlarda bulunan 4 kişi yaralanırken, yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİİRT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Bomba iddia! Evine çağırdığı eskort, Fenerli yıldıza hayatının şokunu yaşattı

Evine çağırdığı eskort, Fenerli yıldıza hayatının şokunu yaşattı
Türkiye hayvancılıkta Avrupa'nın lideri oldu

Fransa'yı geride bırakan Türkiye, Avrupa'da zirvede
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İki üniversite mezunu, yaptığı işi duyan şaşırıyor

İki üniversite mezunu, yaptığı işi duyan şaşırıyor
Freddie Mercury'nin, yakın bir arkadaşının eşiyle yaşadığı kaçamak sonucu baba olduğu ortaya çıktı

Ünlü şarkıcı en yakın arkadaşının karısıyla birliktelik yaşamış
Narin Güran'ın ailesini ziyaret eden Gergerlioğlu'ndan ezber bozan sözler: İki kişi masum

Narin'in ailesini ziyaret eden DEM'li vekil ezber bozdu: İkisi masum
İmamoğlu ile tutuklanan Buğra Gökce cezaevinde evleniyor

İmamoğlu ile tutuklanan isim cezaevinde evleniyor
Bakanlık firmaları ifşa etti! İşte vatandaşa at ve eşek etinin yedirildiği 2 ilimiz

İşte vatandaşa at ve eşek etinin yedirildiği 2 ilimiz
Tarık Biberovic'in elindeki detay, basın toplantısında söylediklerinin önüne geçti

Elindeki detay, basın toplantısında söylediklerinin önüne geçti
Fenerbahçe'yi Bankalar Birliği'nden çıkaracak müjde

Fenerbahçe'ye 90 milyon euroluk müjde
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.