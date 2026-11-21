Siirt Baykan'da iki aile arasındaki silahlı kavgada 1'i ağır 2 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Siirt Baykan'da iki aile arasında 19 Kasım akşamı çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü, 1'i ağır 2 kişi yaralandı. Yaralılar Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Kozluk Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı, kavga anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Siirt'in Baykan ilçesinde iki aile arasında çıkan 1'inin ağır, 2 kişinin yaralandığı silahlı kavga, güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Edinilen bilgilere göre, 19 Kasım akşamı Veyselkarani beldesinin Çiftlik bölgesinde iki aile arasında henüz bilinmeyen nedenle başlayan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada 2 kişi yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Kozluk Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Olay anı ise anbean, güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Olaya ilişkin inceleme sürüyor.